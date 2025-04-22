МИД РФ дал главный совет россиянам на фоне переговоров с США

На фоне переговорного процесса России и США не стоит строить ложные ожидания и впадать в уныние или эйфорию, нужно быть реалистами и прагматиками и понимать, что Москва ведет эти переговоры исходя из своих интересов. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«На самом деле не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо. Надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведет, исходя из примата полного учета своих интересов. То есть, ради чего мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — заявил Алимов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что работа ведется, но нужно время, так как это процесс не быстрый.

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По словам Алимова, такой подход проявляется и в других сферах внешней политики. В частности, он напомнил о позиции президента России Владимира Путина относительно возвращения иностранных компаний на российский рынок: подобные решения возможны только на определенных условиях, соответствующих интересам страны. Дипломат отметил, что Россия может вступать в переговоры с позиции силы и в ряде вопросов занимает бескомпромиссную позицию, исходя из приоритета национальных интересов.

Ранее Алимов подчеркивал, что Россия не ограничивала культурно-гуманитарные отношения с США, несмотря на политические разногласия и введенные ограничения на работу дипломатических миссий. По его словам, Москва исходит из приоритета национальных интересов и готова к взаимодействию с американскими творческими и научными кругами, если это соответствует интересам страны.