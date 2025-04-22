Лавров прибыл в Самарканд с двухдневным официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным официальным визитом в Самарканд, где у него пройдут переговоры с руководством Узбекистана. Борт главы российской дипломатии приземлился в аэропорту города, передает корреспондент ТАСС.

В рамках поездки у министра запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел республики Бахтиёром Саидовым. Как ожидается, на повестке дня будут стоять вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На переговорах Лаврова в Самарканде будут затронуты и другие сюжеты, так как стороны активно взаимодействуют в торговле, в энергетической, научной и гуманитарной сферах. В частности, в ходе встреч планируется уделить внимание вопросам трудовой миграции, включая ее правовые аспекты и меры по домиграционной подготовке.

Москва и Ташкент традиционно тесно сотрудничают и на площадке ООН, где обсуждают региональные и мировые проблемы. В частности, важной темой является ситуация в Афганистане. Россия и Узбекистан с единых позиций содействуют урегулированию в этой стране.