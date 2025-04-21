Путин оговорился про разговор с главой Бразилии Лулой

Президент РФ Владимир Путин говорил по телефону с главой ЮАР Сирилом Рамапосой, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 21 апреля, Путин на встрече с главами муниципалитетов упомянул разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Вот я сейчас только что разговаривал с президентом Бразилии. У нас очень тесные контакты. И всегда наши друзья, наши партнеры высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по горизонтали», — уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что разговор прерывался пять раз из-за технических проблем.

«Нет, он оговорился, речь шла о телефонном разговоре с Рамапосой», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Путина и Рамапосы. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава России также изложил южноафриканскому коллеге российскую позицию по урегулированию украинского кризиса.