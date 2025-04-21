Путин рассказал, почему его график «ползет вправо»

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что его график «ползет вправо» по разным причинам. Его слова приводит РИА Новости.

Путин указал, что «с удовольствием бы поговорил с главами муниципалитетов еще и еще, потому что это полезно».

«По разным причинам, как мы говорим, график "ползет вправо"», — добавил он.

В заключение Путин поблагодарил участников встречи за их отношение ко времени главы государства.

Ранее президент РФ заявил, что никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, назвав бойцов СВО «элитой и золотым фондом страны», за которым будущее государства.