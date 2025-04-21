Названы последствия отказа Киева признать Крым российским

Украина может лишиться военной помощи США, если откажется признать Крым российским. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Издание проанализировало ряд статей западных СМИ, которые касались требований США к Украине в вопросе признания полуострова за Россией. В них ничего не говорится о том, что Вашингтон требует этого от Киева. При этом в них отмечается, что сами США хотят признать Крым российским, предлагая Украине поддержать «в целом план по прекращению огня, в котором есть этот пункт», хотя официального подтверждения содержания данного документа пока нет.

«То есть как бы молча согласиться с тем, что Вашингтон признал полуостров российский территорией. Если это действительно так, то Киев может сопротивляться этому только одним образом — отказаться в знак протеста прекращать огонь и, возможно, отказавшись подписать ресурсную сделку. Но за этим с большой долей вероятности, последует прекращение американской военной помощи и передачи развединформацми. А, возможно, и еще более жесткие меры воздействия», — считают в «Страна.ua».

Там добавили, что власти Украины пока никак информацию СМИ о планах США по признанию Крыма российским не комментировали.