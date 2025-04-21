Названы последствия отказа Киева признать Крым российским
Украина может лишиться военной помощи США, если откажется признать Крым российским. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание проанализировало ряд статей западных СМИ, которые касались требований США к Украине в вопросе признания полуострова за Россией. В них ничего не говорится о том, что Вашингтон требует этого от Киева. При этом в них отмечается, что сами США хотят признать Крым российским, предлагая Украине поддержать «в целом план по прекращению огня, в котором есть этот пункт», хотя официального подтверждения содержания данного документа пока нет.
«То есть как бы молча согласиться с тем, что Вашингтон признал полуостров российский территорией. Если это действительно так, то Киев может сопротивляться этому только одним образом — отказаться в знак протеста прекращать огонь и, возможно, отказавшись подписать ресурсную сделку. Но за этим с большой долей вероятности, последует прекращение американской военной помощи и передачи развединформацми. А, возможно, и еще более жесткие меры воздействия», — считают в «Страна.ua».
Там добавили, что власти Украины пока никак информацию СМИ о планах США по признанию Крыма российским не комментировали.