Путин: именами героев спецоперации надо называть улицы и школы

Именами героев специальной военной операции следует называть улицы и школы в России, чтобы это «оставалось на века», заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер рассказал о значении ветеранов СВО для государства в целом во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

«Нужно и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят. Их много, достаточно. И именно на этом нужно воспитывать поколение — сегодняшнее и будущие», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что бойцы СВО, те, кто родину защищают, являются элитой, золотым фондом страны. Он добавил, что за ними будущее России, им не страшно в руки государство передать.