Путин: победа будет за Россией

Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией. Об этом на встрече с главами муниципалитетов заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Завершая свой доклад на собрании, глава Старобельского муниципального округа Луганской народной республики Владимир Чернев сказал, что победа будет за Россией.

«Никто в этом не сомневается. Хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлом, напоминаете», — ответил на это Путин.

Глава РФ назвал бойцов СВО «элитой и золотым фондом» страны, которому «не страшно передать в руки государство».