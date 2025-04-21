Политолог рассказал о "сенсационном предложении" Путина Украине

Известный политолог Сергей Марков рассказал о "сенсационном предложении" президента Российской Федерации Владимира Путина - начать прямые переговоры.

Ранее Владимир Зеленский сделал предложение считать частичное перемирие как мораторий на удары дальнобойными ракетами и дронами.

Теперь Путин, по словам Маркова, заявил, что это надо обсудить и подумать, и, может быть, даже на двусторонних встречах. После этого Дмитрий Песков уточнил, чтобы все поняли: речь идёт о прямых переговорах между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул закрытый характер переговоров по вопросу урегулирования на Украине, отметив опасность обезличенных сообщений в СМИ. Он призвал с максимальной осторожностью относиться к обезличенным сообщениям в СМИ по теме урегулирования конфликта на Украине.