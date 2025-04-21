Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия готова к тому, чтобы оказать конкуренцию с США в Арктике. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Патрушева, Россия исходит из международного права, которое гарантирует ей суверенитет в Арктике. Он также подчеркнул, что российские позиции в регионе «очень сильны».

«По многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот. На состоявшемся недавно в Мурманске международном Арктическом форуме активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сегодня мы уже говорим о СМП не как об отдельной национальной транспортной коммуникации, а как о составной части Трансарктического транспортного коридора, связывающего Запад и Восток», — заявил он.

Ранее Патрушев заявил, что Россия ответит на попытки стран Запада устроить ей морскую блокаду.