Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны Папы Римского Франциска.

«Нет. Таких планов у президента нет», — сказал Песков.

Таким образом он ответил вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска.

Ранее стало известно, что похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.

Стала известна дата похорон Папы Римского Франциска

Утром 21 апреля Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. В Ватикане позже сообщили, что папа скончался от мозгового инсульта.