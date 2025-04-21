Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть папы римского Франциска. Об этом сообщают «Известия».

Как заявил Путин, Москва будет помнить папу римского Франциска, потому что он хорошо относился к России. Он также добавил, что лично поддерживал отношения с понтификом.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России», — заявил Путин.

Помимо этого, Путин выразил соболезнования из-за смерти папы римского Франциска всему христианскому миру. Он также отправил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу, в которых тоже выразил свои соболезнования.

Названы возможные кандидаты на пост папы Римского

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