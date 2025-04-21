Путин прокомментировал смерть папы римского Франциска
Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть папы римского Франциска. Об этом сообщают «Известия».
Как заявил Путин, Москва будет помнить папу римского Франциска, потому что он хорошо относился к России. Он также добавил, что лично поддерживал отношения с понтификом.
«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России», — заявил Путин.
Помимо этого, Путин выразил соболезнования из-за смерти папы римского Франциска всему христианскому миру. Он также отправил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу, в которых тоже выразил свои соболезнования.
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