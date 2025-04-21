В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая не идет. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты пояснили, что многие лидеры пообещали приехать в Москву на День Победы. Они попросили представителя Кремля рассказать, ожидается ли визит президента США Дональда Трампа в столицу 9 мая.

«Речи об этом не шло», — подчеркнул Песков.

В 2025 году о планах посетить парад Победы в Москве сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что многие лидеры стран Азии приглашены на парад Победы в Москву.