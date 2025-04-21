Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для иностранных агентов полный запрет на участие в просветительской и образовательной деятельности в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Он был инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства.

Поправки вносятся в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее иноагенты не могли заниматься образованием и просвещением только в отношении детей. Нововведения распространяют этот запрет на образовательную и просветительскую деятельность в отношении взрослых, уточнили журналисты.

В законе подчеркивается, что отныне лицензия на образовательную работу сразу прекращает свое действие, если ее обладатель получил статус иноагента.

Согласно закону, некоммерческие организации, получившие статус иноагентов, не могут быть включены в реестр социально ориентированных НКО. Физические лица с этим статусом, в свою очередь, не смогут входить в органы управления государственных корпораций.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что в результате принятия таких мер иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, но и для всего населения.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля одобрил закон о новых ограничениях для лиц, признанных в России иноагентами.