Путин призвал привлекать ветеранов СВО в муниципальную власть

Важно привлекать в муниципальную власть ветеранов специальной военной операции, считает президент России Владимир Путин.

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"Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников специальной военной операции. Они делом доказали, что они - люди сильные, надежные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них интересы Отечества", - сказал Путин, выступая на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение" в День местного самоуправления.

Президент также напомнил, что действует федеральная кадровая программа "Время героев", аналогичные кадровые проекты уже запущены в регионах.