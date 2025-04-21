Путин запретил иноагентам просвещать и учить

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью в России. Еще одно новое табу - руководить госкорпорациями.

Как следует из документа, предлагается ввести полное табу для "агентов" работать в этих сферах - причем вне зависимости от того, на людей какого возраста они ориентируются - совершеннолетних или нет.

Также закон предусматривает прекращение лицензии на образовательную деятельность в случае включения образовательной организации в реестр иноагентов. После этого ей будет недоступна поддержка на всех уровнях власти, включая муниципальный.

Почему это актуально, обосновал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, лица, находящиеся под иностранным влиянием, разрабатывают при финансовой поддержке зарубежных стран книги и учебные пособия для молодежи, содержащие пропаганду экстремизма, ЛГБТ (движение признано экстремистским, запрещено в РФ), потребления наркотических веществ и т.д.

"Мы должны освободить сферы просвещения и образования полностью от иностранного вмешательства, поскольку мы сами должны формировать повестку и обучать детей правильному, светлому и настоящему", - указал Пискарев.

Возглавляемая им Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала рост западного финансирования иноагентов, сообщил политик. "Сегодня они стали главными проводниками западной пропаганды, которые несут в наше общество чуждые ценности и деструктив", - считает парламентарий. По данным комиссии, только на НКО-иноагентов недружественные страны потратили в прошлом году порядка 12 млрд рублей, тогда как в 2023 году - 10,9 млрд. При этом страны Запада не оставляют попыток найти пути обхода российского законодательства об иноагентах и выстроить новые цепочки финансирования антироссийской деятельности. По словам Пискарева, выстраиваются новые цепочки оплаты их услуг, используются фонды-прокладки.

Его коллега по комитету Джамаладин Гасанов напомнил в комментарии "РГ", что ранее был введен запрет на просветительскую деятельность иноагентов в отношении несовершеннолетних. Но изучение фактов иностранного вмешательства в российскую общественную и политическую жизнь показывает, что эти люди и некоммерческие организации ведут активную деятельность, направленную и на более широкий круг лиц, добавил депутат.

Между тем закон также устанавливает прямой запрет для иноагентов входить в органы управления государственных корпораций. Как напомнил Пискарев, они выполняют стратегические планы РФ, в том числе по достижению целей спецоперации. А значит, участие в них иноагентов "представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам". По его словам, речь идет в первую очередь о таких корпорациях как Роскосмос, Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.