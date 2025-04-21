В России пообещали ответ Западу на попытки устроить морскую блокаду

Действия западных стран напоминают морскую блокаду, отметил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев. Он добавил, что все меры Запада встретят адекватный отпор с российской стороны, пишет «КоммерсантЪ».

Патрушев уточнил, что морскую блокаду напоминают санкционные планы Великобритании и ряда стран Евросоюза. Он пояснил, что ограничительные меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с российской стороны.

«Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», — разъяснил председатель Морской коллегии.

По его словам, указ президента США Дональда Трампа о «восстановлении морского господства Америки» обусловлен необходимостью опередить Китай, который стал «морской экономической державой номер один в мире».

Вместе с тем, подчеркнул Патрушев, угрозы для России сохраняются. Он уточнил, что коллективный Запад открыто заявляет о намерениях изгнать российские суда из Мирового океана.

Ранее председатель коллегии сообщил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, стремится парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.