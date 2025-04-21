Киев бездарно использует шансы урегулирования конфликта на Украине, которые дает Россия и другие страны.

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С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram телеканала «Звезда».

«Все шансы, которые им дает международное сообщество и, в первую очередь, наша страна, они бездарно не используют», — посчитала пресс-секретарь МИД.

По ее мнению, Киев намеренно действует в противоположном ключе.

Захарова высказалась о «безумном плане» ЕС по Украине

Захарова прокомментировала факты нарушений Украиной пасхального перемирия и подчеркнула, что подход Киева является системным. Дипломат указала на нарушения Киевом Минских соглашений, а также 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом. По его словам, Россия проинформирует все заинтересованные стороны о нарушениях.