В Кремле анонсировали переговоры Путина и султана Омана

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тарек Аль Саидом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня большой день российско-оманских отношений (...) Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что затем российско-оманские переговоры будут проходить в формате государственного обеда, а также состоится церемония обмена подписанными документами.

12 апреля в Омане прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Отмечается, что страны продолжат обсуждение спорных вопросов в рамках двух раундов переговоров, которые пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю.