Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Соответствующий документ уже разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Этот документ был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

Теперь Москва и Тегеран будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

Стороны будут сотрудничать в развитии международных транспортных коридоров, пролегающих по территории России и Ирана, один из которых — стратегически важный «Север – Юг». Если же одна из сторон подвергнется агрессии, другая обязуется не оказывать помощи агрессору и содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе норм международного права.