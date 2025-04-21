Именно США в рамках своей типичной внешней политики заблокировали установление мира в Сирии, которого можно было достичь еще в 2012 году. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его мнению, после Второй мировой войны США предпринимали или пытались предпринять попытки смены режимов в других странах «сотни раз», в том числе были вовлечены в события в Сирии в 2012 году.

«В этом нет ничего нового или исключительного — это типичный элемент американской внешней политики, который, как правило, приводил к катастрофическим последствиям: кровопролитию, гражданским войнам, затяжному насилию. Так произошло и в Сирии», - констатировал он.

Профессор назвал произошедшее в Сирии «печальной главой в истории внешней политики США».

15 марта 2011 года на юге Сирии начались антиправительственные демонстрации, со временем переросшие в беспорядки и восстание. Летом того же года они захлестывали сирийские города. Стоило армии взять под свой контроль Хомс, как начинались проблемы в Хаме, за которой следовала Дараа.

Осенью 2011 года официально оформилась «Свободная армия Сирии». А в 2012 году Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что отныне расценивает конфликт в Сирии как гражданскую войну и требует соблюдения международного гуманитарного права на всей территории страны.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад покинул президентский пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».