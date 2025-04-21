Сенатор Пушков рассказал о страхе ЕС

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил тревогу в европейском леволиберальном стане. Этому поспособствовала поездка премьера Италии Жоржии Мелони в США, а также её теплые переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Либералов Европы пугает, что В ЕС оформляется протрамповское крыло, которому не по пути с либералами.

Пушков отмечает, что Мелони возглавляет правительство, состоящее из правоконсервативных сил, и выступает против политики "открытых дверей", против широкой программы перевооружения Европы и, насколько можно понимать, против превращения ЕС в военный блок. Как итог - Мелони гораздо ближе к Орбану, чем к фон дер Ляйен и Макрону.