Контакты России и США по урегулированию украинского конфликта - это страшный сон Владимира Зеленского, потому что при появлении объективных механизмов контроля за действиями Киева всем станет ясно, кто стоит за срывом любых мирных инициатив. Об этом в понедельник заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире программы "Утро добрым не бывает".

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"Для Зеленского это страшный сон, что Москва и Вашингтон договорятся", - отметил дипломат.

По его словам, в офисе Зеленского сейчас ломают голову над тем, как перетянуть на себя инициативу о прекращении огня, чтобы затем утверждать в западных столицах, что Украина якобы стремится к миру. В то же время у Киева нет реальных механизмов, да и желания соблюдать такие договоренности. Как минимум с 2014 года украинские власти придерживались такой тактики: взять на себя какие-либо обязательства, но в действительности соблюдать их считанные часы, максимум дни.

"В реальности до последнего времени Украина выпускала порядка 300 и более боеприпасов в сутки только по гражданским сооружениям", - рассказал Мирошник. "Это запрещенная война военных с гражданскими".

Дипломат отметил, что после первых контактов России и США на уровне лидеров, интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры с украинской стороны, и, соответственно, число пострадавших жителей в российских регионах, выросло на 25-30%.

"То, что это никак не реализуется, то, что они все время находятся в ущербном положении, потому что не способны ее реализовать, на их взгляд, такой инициативностью они должны перебить несостоятельность", - подчеркнул Мирошник.

С одной стороны, из Вашингтона советуют Зеленскому придерживаться мирной риторики, с другой, из Брюсселя подталкивают Киев к "борьбе до последнего украинца", поскольку на фоне этого гораздо проще осваивать многомиллиардные оборонные бюджеты. Поэтому не важно, под каким соусом Зеленский будет предлагать новые условия для прекращения огня, они все равно не будут соблюдаться.