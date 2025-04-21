Президент США Дональд Трамп, видимо, готовится к выходу из конфликта в одностороннем порядке. Такое предположение сделал философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что решение российского лидера Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно, без согласования с Вашингтоном. При этом глава Белого дома не стал комментировать нарушение Киевом перемирия, поскольку ему уже не нужны предлоги, чтобы выйти из конфликта.

«Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы», — пояснил Дугин.

По его совам, США также видят хамское поведение киевского руководства, которое «просто плюет на Трампа, оскорбляет его, задирает его».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские власти остаются открыты к мирному урегулированию конфликта на Украине.