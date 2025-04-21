«Путин удивил всех»: западные СМИ о пасхальном перемирии

В полночь 21 апреля закончилось пасхальное перемирие, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. «Рамблер» собрал основную реакцию зарубежных СМИ на это событие.

Издание Mirror назвало решение Путина прекратить боевые действия «сенсационным шагом Кремля». По словам аналитиков, в западных странах могут увидеть в этом решении позитивный сигнал на пути к миру в регионе Восточной Европы.

Газета The Guardian отметила, что решение президента России Владимира Путина о введении пасхального перемирия стало сюрпризом. Как отмечает издание, реакция украинских властей на прекращение огня по гуманитарным причинам была скептической.

Отреагировала на решение Москвы и норвежская газета Dagbladet — она сообщила, что в субботу Путин «удивил всех». Однако, как уточнили обозреватели, «украинцы не впечатлены» данным шагом.

В издании Wall Street Journal подчеркнули, что, по мнению аналитиков, предложение кратковременного перемирия является «легкой дипломатической победой» для главы РФ.

Как указал телеканал CNN, решение может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что «Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы».

В Китае оценили объявленное Путиным пасхальное перемирие

Напомним, что перемирие длилось с 18:00 мск 19 апреля. В течение этого периода обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях. Министерство обороны Российской Федерации сообщало о почти 5000 обстрелах из артиллерийских орудий и минометов позиций российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что на некоторых участках фронта продолжаются штурмовые действия со стороны РФ.