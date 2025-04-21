В России ответили на слова Трампа о сроке сделки с Украиной

Заключение полноценной сделки, мирного соглашения между Россией и Украиной на этой неделе маловероятно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Тем не менее, по его мнению, возможны отдельные договоренности о ненанесении ударов по определенным объектам.

«Вчера, несмотря на объявленное перемирие, были постоянные нарушения со стороны Украины, — сказал политик. — Поэтому так важно прорабатывать условия перемирий и систему контроля, чтобы были меры в случае нарушений и провокаций».

По мнению Чепы, именно по этой причине заключение полномасштабного соглашения, надежду на которое выразил президент США Дональд Трамп, невозможно в рамках одной недели.

Трамп обратился с призывом к России

«Если мы говорим о таких ограниченных договоренностях, как ненанесение ударов по энергообъектам — такое возможно. Хотя и об их эффективности есть вопрос, ведь Украина регулярно нарушала прежние договоренности. Их желание мира пока декларативно», — считает депутат.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое соглашение России и Украины. По словам американского лидера, после заключения сделки Москва и Киев смогут зарабатывать на торговле с США.