Путин приехал в национальный центр "Россия", где проходит форум глав муниципальных образований

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр "Россия", где пообщается с главами муниципальных образований из разных регионов страны. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц - до этого он посещал центр 26 марта.

Общение президента с главами муниципалитетов пройдет в Москве в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

О форуме

II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" проходит 21-23 апреля в Национальном центре "Россия". Это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. В работе форума принимают участие около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер.