Песков отметил солидарность РФ и США в вопросе о членстве Киева в НАТО

Российская Газетаиещё 5

Заявления из Вашингтона о невозможности вступления Украины в НАТО совпадают с позицией Москвы, отметил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил солидарность РФ и США в вопросе о членстве Киева в НАТО
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"То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях", - сказал Песков. "И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом", - добавил он.

Это стало бы угрозой для национальных интересов России, и это одна из первопричин конфликта, заключил Песков. Он напомнил, что об этих первопричинах не раз говорил президент РФ Владимир Путин.

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