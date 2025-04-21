Песков: Пасхальное перемирие было инициативой Путина

Идея объявить пасхальное перемирие принадлежала лично президенту РФ Владимиру Путину. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Минобороны РФ дало оценку с военной точки зрения, подчеркнул Песков. "Даны данные по фактам нарушений с украинской стороны", - сказал он. "Больше мне добавить нечего", - отметил представитель Кремля.

"Это была именно пасхальная инициатива президента Путина", - подчеркнул Песков. На вопрос о том, обсуждалось ли заранее эта идея с Вашингтоном, он повторил: "Это была инициатива президента Путина".