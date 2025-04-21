В Госдуме отреагировали на смерть папы римского Франциска

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал кончину папы римского Франциска.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни, передавала итальянская газета Il Fatto Quotidiano. В феврале у понтифика обострился рецидивирующий бронхит. Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда папе римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».

Парламентарий подчеркнул, что деятельность Франциска вызывала у него противоречивые чувства.

С одной стороны, Франциск немало сделал для популяризации позиции церкви по многим вопросам. Но, с другой стороны, он сделал немало уступок так называемой текущей повесточке, то есть всевозможным заморочкам на тему приравнивания однополого сожительства к браку и так далее. С его стороны было достаточно утверждений о равноценности многих прямо противоположных друг другу позиций. Поэтому у меня сложное и даже противоречивое отношение к его деятельности. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Говоря о смерти понтифика, Вассерман отметил, что тот «умер достойно».

Путин прокомментировал смерть папы римского Франциска

«Он до последнего был на своем посту, до последней минуты старался что-то делать. Понятно, что окружение Франциска способствовало его деятельности, но без согласия со стороны самого папы его бы не стали выводить на люди», - сказал депутат.

Ранее мировые лидеры высказались об ушедшем из жизни папе римском Франциске.