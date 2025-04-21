Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области

В Курской области необходимо провести «коррупционное очищение власти». Об этом, комментируя задержание бывшего главы региона Алексея Смирнова, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Его трансляция велась на странице во «ВКонтакте».

«Ситуация сложная с точки зрения того, что люди, стоявшие во главе региона, в настоящий момент находятся под стражей, обвиняются в тяжких преступлениях, которые повлекли огромный ущерб бюджету. Это наглядное подтверждение необходимости коррупционного очищения системы власти в Курской области», — сказал Хинштейн.

По его словам, курские власти будут максимально сотрудничать с правоохранительными органами, а также сами инициировать проверки. Очищение рядов власти, как отметил Хинштейн, в будущем предстоит провести «с еще большей силой».

Бывшего губернатора Алексея Смирнова задержали 16 апреля вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей, сами они вину признавать отказались.

Смирнов покинул пост губернатора Курской области в начале декабря 2024 года. Он возглавлял регион 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле тогда объясняли ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.