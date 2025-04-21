Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области

Lenta.ru

В Курской области необходимо провести «коррупционное очищение власти». Об этом, комментируя задержание бывшего главы региона Алексея Смирнова, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области
© ТАСС

Его трансляция велась на странице во «ВКонтакте».

«Ситуация сложная с точки зрения того, что люди, стоявшие во главе региона, в настоящий момент находятся под стражей, обвиняются в тяжких преступлениях, которые повлекли огромный ущерб бюджету. Это наглядное подтверждение необходимости коррупционного очищения системы власти в Курской области», — сказал Хинштейн.

По его словам, курские власти будут максимально сотрудничать с правоохранительными органами, а также сами инициировать проверки. Очищение рядов власти, как отметил Хинштейн, в будущем предстоит провести «с еще большей силой».

Бывшего губернатора Алексея Смирнова задержали 16 апреля вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей, сами они вину признавать отказались.

Смирнов покинул пост губернатора Курской области в начале декабря 2024 года. Он возглавлял регион 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле тогда объясняли ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.

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