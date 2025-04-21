Кто мешает Трампу остановить «трансгендерное* безумие» в США?

Попытки президента США Дональда Трампа выполнить свое обещание и «остановить трансгендерное* безумие» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) в стране сталкиваются с серьезным сопротивлением, в котором участвуют как голливудские звезды и общественные организации, так и политики. Что происходит в США, разбиралось издание Life.

В первый день своего президентства, выступая на мероприятии TurningPointʼs AmericaFest 2024 в Финиксе, Дональд Трамп публично пообещал, что остановит «трансгендерное* безумие». Он также отметил, что при нем в Соединенных Штатах будет только два пола: мужской и женский, и подписал соответствующий указ. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

После чего Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах.

Однако попытки Трампа и его администрации сломать систему «разнообразия и инклюзивности»* столкнулись с серьезным сопротивлением. Так, когда одна из нью-йоркских больниц, выполняя указ президента, отказалась выдавать детям блокаторы полового созревания, ее окружили сотни митингующих во главе с актрисой Синтией Никсон, получившую известность благодаря роли адвоката Миранды в популярном сериале «Секс в большом городе».

«Я гордая мать трансгендера*. Я тетя трансгендера*. Ребенок моей лучшей подруги — трансгендер*. И лучший друг моего ребенка — тоже трансгендер*. И у них хотят забрать свободу», - заявила актриса.

А популярная певица Мадонна устроила грандиозный показ мод и большой аукцион, где звезды продавали свои старые вещи, а все вырученные деньги жертвовали в поддержку фонда трансгендеров*. Пример подают и голливудские звезды. В частности, Меган Фокс одевает троих своих маленьких сыновей в девичьи платья, а Наоми Уоттс начала выводить в свет своего 16-летнего сына Сэмюэля, который называет себя Кая и хочет стать топ-моделью.

Политика «двух полов» Трампа сталкивается с сопротивлением и в студенческой среде. Активно протестует против изменений влиятельный студенческий профсоюз «Альянса геев* и натуралов», проводя митинги. Эта организация работает во всех старших классах, колледжах и университетах.

Вопреки инициативе Дональда Трампа, трансгендеры* продолжают участвовать и побеждать и в женских соревнованиях штата Мэн. И губернатор штата Джанет Миллз пообещала президенту «увидится в суде», подчеркнув, что «Мэн не испугается угроз».

При этом в Портленде в детсадах и школах продолжают учить «гендерной идеологии», внушая даже самым маленьким детям при помощи картинок, что «у девочек бывают пенисы»*. А в штате Миссури появились «каминг-аут* комнаты» в школах, где любой ребенок может переодеться в одежду противоположного пола.

Федеральный суд США также уже успел заблокировать два президентских указа, касающихся ЛГБТ* - о запрете трансгендерам* служить в армии и переводе их из женских тюрем в мужские.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.