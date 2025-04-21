Дипломат Масленников: Евросоюз не желает налаживать диалог с Россией

Европейский союз, в отличие от Соединенных Штатов, отказался от возобновления диалога с Россией. Об этом сообщает газета "Известия".

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По словам директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова, у Евросоюза нет желания разговаривать с Москвой, поэтому в России в настоящее время не видят необходимости настаивать на диалоге. Он отметил, что Брюссель никак не демонстрирует намерения наладить диалог.

Это подтвердила представитель Европейской комиссии Анита Хиппер, заявившая, что сейчас никаких контактов между ЕС и РФ не предвидится. 20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "воинственные лозунги", которые выкрикивают европейские политики в адрес Российской Федерации, не соответствуют позиции народов их стран.