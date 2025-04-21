В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное российским лидером Владимиром Путиным пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым. Таким образом на нарушение режима прекращения огня Киевом отреагировал в своем Госдумы Леонид Слуцкий.

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«Украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции наших войск в ДНР 444 раза из орудий и минометов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей», — напомнил он.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.