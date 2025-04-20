Делегация парламента Турции прибыла в Москву для проведения официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай в социальной сети Х.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации. Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными», — написал Фуат Октай.

Ранее Турция уже выступала площадкой для международных переговоров, в том числе между Россией и США: следующим местом их встречи выбран Стамбул, что подчеркивает роль страны как центра мировой дипломатии. До этого переговоры между представителями России и США проходили в Санкт-Петербурге.