Захарова ответила на призыв США к продолжению пасхального перемирия

Киев не соблюдала предложенное Москвой пасхальное перемирие, нанося удары по России американским оружием. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как пояснила дипломат, ранее госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

"Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось", - подчеркнула она.

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Причем, по словам Захаровой, Киев использовал для нарушения перемирия американские вооружения HIMARS.

Дипломат отметила, что это является не случайностью, а закономерностью, поскольку в период действия моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украина также атаковала гражданские энергообъекты.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной и приостановке боевых действий с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля. В Минобороны РФ при этом подчеркнули, что режим прекращения огня будет соблюдаться лишь при взаимных шагах Киева.