В России отреагировали на возможную попытку прорыва ВСУ под Белгородом

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно пытались прорваться через границу в Белгородской области после объявления пасхального перемирия, то это подтверждает недоговороспособность Киева, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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«Надо проверять такие вещи. Добросовестно подходить к этому. Если это действительно так, то это свидетельствует еще раз о недоговороспособности нынешнего украинского руководства. И, кстати говоря, является свидетельством того, что группа [президента Украины Владимира] Зеленского не до конца контролирует ситуацию в стране либо откровенно лжет. И то, и другое плохо», — отреагировал Карасин.

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Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что утром в воскресенье, 20 апреля, российский разведывательный беспилотный летальный аппарат вскрыл пересечение границы штурмовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки Краснояружского района Белгородской области.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по данному вопросу.