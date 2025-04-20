Песков оценил вероятность продления пасхального перемирия

Пасхальное перемирие закончится в ближайшую полночь. Президент России Владимир Путин не давал команды продлить его. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О пасхальном перемирии Владимир Путин объявил накануне, на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Глава государства заявил, что перемирие объявляется на 30 часов (с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля).

Песков напомнил об этом, отвечая на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или оно может быть продлено.

«Иных команд не было», — сказал он.

Ранее экс-аналитик Пентагона заявил, что введенное Путиным пасхальное перемирие говорит о стремлении России положить конец конфликту на Украине.