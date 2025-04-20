Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в новой (второй) серии набирающего популярность аниме-сериала «Лазарь». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также обсуждения на эту тему ведутся в Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Пользователи обратили внимание на персонажа, похожего на главу МИД РФ. Он одет в деловой костюм темно-синего цвета, носит очки и галстук. Перед ним на трибуне стоит табличка Russia.

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Данный персонаж мелькает всего несколько секунд на Генассамблее ООН, где идет обсуждение по теме экологии.

Аниме «Лазарь» создала студия MAPPA под руководством режиссера Синъитиро Ватанабэ. Его премьера состоялась недавно — 5 апреля 2025 года. В центре истории находится особый отряд из пяти спецагентов, которые пытаются спасти человечество от вымирания. Этот футуристичный боевик рассказывает про сошедшего с ума гениального ученого и новый взгляд на процветающую Землю будущего.