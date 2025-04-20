Кадыров поздравил Путина и всех православных с Пасхой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина и всех православных верующих с Пасхой.
«Поздравляю нашего национального лидера, президента России Владимира Владимировича Путина, всех православных жителей Чеченской Республики и России с самым важным христианским праздником — Пасхой!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил наличие всех необходимых условий для свободного вероисповедания и развития культурных традиций в Чечне.
Глава республики выразил уверенность в том, что дружба и взаимопонимание между народами продолжат служить основой мира и процветания как для Чечни, так и для всей России.
Ранее Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой.