"Украины в НАТО не будет": сенатор Пушков предложил генсеку НАТО Рютте прекратить "валять дурака"
Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале обратил внимание, что специальный представитель президента США Трампа по Украине Келлог опроверг недавнее заявление генсека НАТО Рютте, заявившего в Одессе, что вступление Украины в НАТО по прежнему стоит на повестке дня и к нему вернутся после установления мира.
Келлог заявил то, о чём неоднократно заявлял лидер США Трамп: "Мы были предельно откровенны: членство Украины в НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО".
"Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать валять дурака", - считает сенатор.