Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале обратил внимание, что специальный представитель президента США Трампа по Украине Келлог опроверг недавнее заявление генсека НАТО Рютте, заявившего в Одессе, что вступление Украины в НАТО по прежнему стоит на повестке дня и к нему вернутся после установления мира.

Келлог заявил то, о чём неоднократно заявлял лидер США Трамп: "Мы были предельно откровенны: членство Украины в НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО".