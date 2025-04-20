На предстоящей неделе президент России Владимир Путин встретится с главами муниципальных образований, а также проведет заседание военно-промышленной комиссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

В числе международных контактов у главы государства запланирована встреча с султаном Омана, который прилетит в Москву с госвизитом.

Кроме того, в графике президента значатся совещание по экономическим вопросам и совещание с членами Совета безопасности.

Напомним, второй всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", на котором ждут Путина, пройдет в Москве 21-23 апреля. В нем примут участие около 4 тысяч делегатов из 89 регионов страны: представители МСУ, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Деловая программа включает более 20 панельных сессий, дискуссий, экспертных диалогов.