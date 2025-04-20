С Россией недопустимо говорить на языке превосходства, как это пытается делать Евросоюз. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр прокомментировал планы ЕС по отправке своих вооруженных сил на Украину и сколачиванию соответствующей коалиции. Лавров подчеркнул, что так называемая "коалиция желающих", судя по всему, состоит из жаждущих ощущения собственного превосходства и вседозволенности.

Лавров прокомментировал запрет странам ЕС ехать в Москву на 9 мая

"Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо", - отметил глава российской дипломатии в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Видео беседы обнародовано в Telegram-канале Зарубина.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемыми планы ЕС по отправке своих военных советников на Украину.