Сенатор Пушков рассказал о росте рейтинга премьера Италии Мелони

Известный сенатор Совета Федерации Алексей Пушков рассказал в своём телеграм-канале о росте популярности во Франции премьера Италии Мелони.

Джорджа Мелони - лидер правой партии "Братья Италии", противница политики "открытых дверей" и сторонница президента США Дональда Трампа.

Мелони - первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии. В декабре 2024 года издание Politico поставило её на первое место в списке самых перспективных и влиятельных политических деятелей Европы ближайших лет. По словам Пушкова, она становится намного популярнее Макрона - пресса только и пишет об успехах Мелони.

Пушков отметил, что Мелони категорически против отправки войск на территорию Украины. Сенатор также напомнил, что 19 апреля глава МИД Италии Таяни приветствовал пасхальное перемирие Владимира Путина.