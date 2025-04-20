Лавров прокомментировал запрет странам ЕС ехать в Москву на 9 мая

Запрет странам Европейского союза (ЕС) принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве означает открытое возобновление нацизма.
Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Уму не постижимо, как ЕС открыто хочет возобновить идеологию нацизма», — прокомментировал он отношение Евросоюза к мероприятиям 9 мая.
Фицо ответил на призыв Каллас не посещать Москву 9 мая
При этом, по словам Лаврова, Россия будет прикладывать все усилия, чтобы Европа смогла вернуться к своим истинным ценностям.