Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, и это «уму непостижимо». Так глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал угрозы руководителей ЕС в адрес европейских лидеров, решивших приехать на парад Победы в Москву.

Интервьюер спросил Лаврова, во что, на его взгляд, превратился Евросоюз, чиновники которого «уже запрещают лидерам стран приезжать в Москву».

Лавров ответил, что «нет такого слова, которым можно охарактеризовать это явление».

«Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически Нюрнбергским трибуналом (тоже на территории Европы)», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, сейчас идеология нацизма возрождается, и «лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии».

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Лавров добавил, что это очень печальная и тревожная тенденция, однако Россия с этим мириться не будет.

«Приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову и была раз и навсегда уничтожена, и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям, которые заключаются не в том, чтобы всех под одну гребенку постричь, поставить всех под ружье и натравливать на конкурентов, на тех, чьи взгляды и убеждения не нравятся европейским лидерам, фюрерам и прочим комиссарам», — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что большинство европейских столиц не захочет подчиняться евробюрократии с «откровенно нацистским душком».

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что поездки на торжества 9 мая в Москву будут «восприняты Евросоюзом крайне серьезно и повлекут за собой определенные меры».