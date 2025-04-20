Мирошник: Киев не способен даже на 30 часов прекратить огонь

Украинская сторона, нарушив пасхальное перемирие, демонстрирует, что не способна даже на 30 часов прекратить огонь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас - 30-часовое перемирие - как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели все время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли", - сказал дипломат.

"Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать", - подчеркнул он.