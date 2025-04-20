Посол Мирошник: Киев продолжает нарушать режим пасхального перемирия

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Сообщения о нарушениях со стороны Украины пасхального перемирия продолжают поступать, ВСУ наносят удары на разных участках соприкосновения.

В МИД РФ сделали заявление о нарушении Украиной режима прекращения огня
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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«Сегодня уже были обстрелы и Донецка, сегодня утром отработало ПВО, были обстрелы на Горловском направлении, грохотало ночью на Кременском направлении. И вот на Херсонском направлении тоже мы фиксируем достаточно большое количество ударов. К сожалению, эта статистика не прекращается. Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», — сказал Мирошник.

Он констатировал, что на линии фронта «мановением волшебной палочки» тишина не установилась и «продолжает грохотать».

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19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

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