Пушков: принятие Украины в ЕС может стать причиной его распада

Принятие Украины в Европейский союз может стать причиной ускорения его распада, считает глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков.

«Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца», — написал он в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, власти Евросоюза не видят признаков «надвигающегося социального землетрясения».

«Острейший миграционный кризис, стагнирующая экономика, социальное недовольство — всё это плюс раскол и перенапряжение сил, которыми чреват приём Украины, может в итоге стать фатальным для ЕС», — добавил политик.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что вступление Украины в ЕС будет означать бесконечную войну.