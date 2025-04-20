Президент России Владимир Путин, несмотря на «многочасовые беседы» с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, дал понять, что Россия продолжит СВО, пока не достигнет более широких целей, в том числе по недопущению расширения НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на «человека, близкого к Кремлю».

Издание также ссылается на «аналитика, близкого к правительству», по словам которого российскому лидеру «еще предстоит проявить гибкость, которую от него ждали изначально» в территориальных вопросах.

В то же время эксперт отметил, что Кремль пытается «диверсифицировать портфель переговоров» с Соединенными Штатами, включив в него такие вопросы, как энергетика, Арктика и космические полеты, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться, даже если переговоры по Украине провалятся.

До этого телеканал CNN сообщал, что американская администрация планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России. По его данным, речь на этих переговорах должна пойти об обсуждении рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.