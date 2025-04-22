В России предложили разработать критерии отключения отопления в домах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что в настоящее время сложился подход, когда отключение отопления зависит не от реальных погодных условий, а от календарных сроков. По его мнению, такой подход не соответствует современным реалиям.

Как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

Ранее сообщалось, что жители Уфы массово жалуются на «обжигающие» батареи. В некоторых квартирах их температура превышает 65 градусов. Такой прогрев батарей отопления уфимцы называют издевательством при 18-градусном тепле на улице.

В марте россиянам рассказали, куда обратиться при некачественном отоплении в квартире. Если УК или ТСЖ игнорируют заявку, потребитель вправе пожаловаться в региональную жилинспекцию — обращение можно подать через «Госуслуги».